В МЧС Петербурга рассказали о том, как вести себя во время шторма

На время бури лучше выключить телевизор и другие электроприборы из розетки.

В среду, 29 июля, синоптики сообщили, что на Северную столицу и Ленобласть надвигается шторм. В МЧС Петербурга рассказали о том, как горожанам следует себя вести во время бури.

Горожан просят соблюдать меры предосторожности и держать безопасное расстояние от места, где слышен гром, раскаты молний и грозы. По мнению специалистов, также опасно говорить по телефону во время буйства стихии.

Помимо этого, петербуржцам и жителям Ленобласти следует отключить телевизор и другие электроприборы из розетки и не покидать дом.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг Петербург вновь накроют ливни и грозы.

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