МЧС предупредило петербуржцев о непогоде 3 июля

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий в начале рабочей недели. В городе ожидаются ветра и дожди.

В понедельник, 3 июля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В сообщении говорится, что по информации синоптиков в городе местами ожидаются ливни, грозы, а также порывы ветра до 20 м/с. Примерно похожая погода настигла Петербург в субботу, 1 июля, и в воскресенье, 2 июля.

Петербуржцам и гостям города рекомендуют быть осторожнее и внимательнее. Синоптик Михаил Леус пообещал, что вторая половина июля пройдет без дождей.

Ранее сообщалось, что тепло в Петербург придет во второй половине июля

Фото: Piter.TV