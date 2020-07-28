Менеджеры водоснабжающей организации украли у пенсионера почти 20 тысяч рублей

Троих подозреваемых уже задержали.

Злоумышленники украли к пенсионера 20 тыс. рублей, представившись сотрудниками коммунальной службы. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 27 июля, в полицию Петродворцового района обратился 69-летний мужчина. Он рассказал л том, что к нему в квартиру пришли двое мужчина и женщина. Они предложили заменить водяные фильтры, и, попав в квартиру, завладели деньгами хозяина квартиры. Потерпевший сразу обратился в полицию.

По "горячим следам" правоохранители задержали подозреваемых. Они действительно являются менеджерами водоснабжающей организации. Один из них уже был ранее судим.

Как выяснилось, фильтр злоумышленники продали по завышенной цене. По данному происшествию возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка перевела американскому другу из соцсетей более 600 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области