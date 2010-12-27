Лжесотрудник "Почты России" провернул аферу на 570 тысяч

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В понедельник, 16 декабря, суд Петербурга огласил приговор лжесотруднику "Почты России", который провернул аферу на 570 тысяч. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Как оказалось, мужчина под видом сотрудника "Почты России" убедил реальных сотрудников компании заключить с ним договор на приобретение товаров для отделения почты. Злоумышленник продал коллегам катриджи и тонеры на 574 835 рублей.

Находчивый предприниматель вину признал. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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