Любители сыра вынесли из гипермаркета на Планерной продуктов на 15 тысяч рублей

Мужчины набили сыром спортивные сумки.

Вечером 25 февраля в гипермаркете на Планерной улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Как рассказали в пресс-службе УВО, чьи сотрудники незамедлительно выехали на место, два любителя сыра едва не украли товара на 15 300 рублей.

У магазина задержали двух граждан одной из среднеазиатских республик. Как выяснилось, мужчины набили спортивные сумки головками сыра и пытались пронести через кассы без оплаты, однако воришек остановили. Похищенное изъяли. Один из задержанных безработный, а второй работает уборщиком, мужчин передали полицейским.

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