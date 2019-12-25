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Любители сыра вынесли из гипермаркета на Планерной продуктов на 15 тысяч рублей
Сегодня, 14:44
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himif

Любители сыра вынесли из гипермаркета на Планерной продуктов на 15 тысяч рублей

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Мужчины набили сыром спортивные сумки.

Вечером 25 февраля в гипермаркете на Планерной улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Как рассказали в пресс-службе УВО, чьи сотрудники незамедлительно выехали на место, два любителя сыра едва не украли товара на 15 300 рублей.

У магазина задержали двух граждан одной из среднеазиатских республик. Как выяснилось, мужчины набили спортивные сумки головками сыра и пытались пронести через кассы без оплаты, однако воришек остановили. Похищенное изъяли. Один из задержанных безработный, а второй работает уборщиком, мужчин передали полицейским.

Ранее мы писали, что из квартиры на канале Грибоедова вор вынес медали, икону и старинные часы.

Фото: pixabay

Теги: кража, похищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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