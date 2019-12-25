Любитель алкоголя вынес из гипермаркета на Таллинском бутылку за 15 тысяч рублей

Воришку поймали бойцы Росгвардии.

В среду, 21 октября, бойцы Росгвардии задержали на Таллинском шоссе магазинного вора. Как рассказали в пресс-службе УВО, после полуночи в гипермаркете по данному адресу сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали покупателя, укравшего бутылку элитного алкоголя за 15 500 рублей. Нарушителя передали полицейским.

Похожий случай произошел уже в Колпино в десятом часу утра того же дня. На маршруте патрулирования бойцы Росгвардии заметили сотрудницу магазина на улице Веры Слуцкой, пытавшуюся догнать мужчину. Как выяснилось, беглец открыто похитил две бутылки коньяка и попытался убежать с украденным. Злоумышленника также передали полицейским.

Ранее мы рассказывали, как неизвестный с ножом ограбил магазин кальянов во Фрунзенском районе.

Фото: pixabay