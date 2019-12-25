  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Любитель алкоголя вынес из гипермаркета на Таллинском бутылку за 15 тысяч рублей
Сегодня, 14:39
62
himif

Любитель алкоголя вынес из гипермаркета на Таллинском бутылку за 15 тысяч рублей

0 0

Воришку поймали бойцы Росгвардии.

В среду, 21 октября, бойцы Росгвардии задержали на Таллинском шоссе магазинного вора. Как рассказали в пресс-службе УВО, после полуночи в гипермаркете по данному адресу сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали покупателя, укравшего бутылку элитного алкоголя за 15 500 рублей. Нарушителя передали полицейским.

Похожий случай произошел уже в Колпино в десятом часу утра того же дня. На маршруте патрулирования бойцы Росгвардии заметили сотрудницу магазина на улице Веры Слуцкой, пытавшуюся догнать мужчину. Как выяснилось, беглец открыто похитил две бутылки коньяка и попытался убежать с украденным. Злоумышленника также передали полицейским.

Ранее мы рассказывали, как неизвестный с ножом ограбил магазин кальянов во Фрунзенском районе.

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, гипермаркет, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии