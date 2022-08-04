Любимова: порядка 7,5 тыс. зрителей ожидается на фестивале "Херсонес" в 2022 году

Глава российского министерства по культуре Ольга Любимова заявила о том, что порядка 7,5 тысяч зрителей ожидается на международном фестивале опер и балета "Херсонес" в 2022 году. Мероприятие проводится на территории Крыма. Информацией о событии чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия-24".

Это, конечно, просветительский проект. Главное, что такое количество гостей ежегодно имеет возможность увидеть лучшие спектакли с наших выдающихся исторических площадок. В этом году мы ожидаем 7,5 тыс. гостей. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

Эксперт рассказала о том, что настолько большой сцены у фестиваля никогда не было. В 2022 года специалисты смогут полностью создать историческую площадку Михайловского театра со сложными декорациями. Напомним, что"Херсонес" с 2017 года ежегодно проводится в Севастополе. Каждый год участниками фестиваля становятся ведущие театры и исполнители из РФ. В основную программу текущего сезона попал балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в хореографии Начо Дуато. Его исполнят представители труппы петербургского Михайловского театра.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live