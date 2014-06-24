Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет Украиной

Александр Лукашенко рассказал, что Запад в ультимативной форме потребовал от Белоруссии стать "демократическим перспективным развитым государством как Украина". По словам главы государства, в Минске на это ответили отказом.
На что четко два назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной.
Александр Лукашенко
Президент страны добавил, что каналы, по которым ведутся подобные диалоги, всё ещё сохраняются.
Ранее мы Александр Лукашенко дал интервью, в котором назвал Владимира Путина родным братом.
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