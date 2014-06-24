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Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет Украиной

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Глава государства рассказал о давлении Запада на Минск.

Александр Лукашенко рассказал, что Запад в ультимативной форме потребовал от Белоруссии стать "демократическим перспективным развитым государством как Украина".  По словам главы государства, в Минске на это ответили отказом.

На что четко два назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной.
Александр Лукашенко

Президент страны добавил, что каналы, по которым ведутся подобные диалоги, всё ещё сохраняются. 

Ранее мы Александр Лукашенко дал интервью, в котором назвал Владимира Путина родным братом

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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