Лукашенко прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Он заявил, что власти смогут удержать страну и никому ее не отдадут

Такие слова прозвучали во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны. При этом Лукашенко отверг помощь посредников для урегулирования ситуации в стране, отметив, что в Белоруссии есть "нормальное правительство, созданное по Конституции".

– Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество, добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом, просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится, – заявил Лукашенко.

Массовые протесты начались по всей стране вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов голосования на выборах президента, согласно которым, по версии ЦИК, Лукашенко лидировал с большим отрывом. Многотысячные демонстрации обернулись жесткими столкновениями с силовиками, а после – забастовками на крупнейших производствах.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

