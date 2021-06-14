Лукашенко предложил локализовать в Белоруссии производство ракет и боеприпасов в Белоруссии

Глава республики отметил, что никто не может гарантировать мирное время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел запустить в Белоруссии производство ракет и боеприпасов. Об этом он сказал во время своего визита на производственно-технический кластер "Устье", одного из самых закрытых объектов ВПК.

Локализацию надо тут разворачивать <...>. Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог, у нас.

Александр Лукашенко

Глава республики отметил, что в страна может "закупить автоматы", а вот производство расходные материалов должно быть налажено внутри страны.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что действующий Гражданский кодекс Белоруссии не менялся со дня его принятия в прошлом веке, поэтому власти подготовили целый список право для внесения в него изменений.

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