Лукашенко заявил, что в Белоруссии внесут изменения в Гражданский кодекс

Над изменениями работали не один год.

Сегодня, 11 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гражданский кодекс страны внесут изменения. Об этом он сказал во время совещания по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, сообщает БелТА.

Он подчеркнул, что действующий кодекс не менялся со дня его принятия, а было это еще в прошлом веке.

Александр Лукашенко заявил также, что работа над изменениями в Гражданский кодекс велась не один год. Для этого были привлечены все представители общества.

Подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской сфер, - сказал президент.

По его словам, больше всего изменений ожидается в хозяйственной деятельности и для простых граждан страны. Кодекс будет изменен с учетом современных реалий, сказал он.

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