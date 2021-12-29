Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.
По мнению главы государства, если Литва и Польша отрицают вклад белорусского народа в развитие некоторых исторических форм государственности на своей земле, то это не мешает власти давать адекватную оценку этим периодам.
Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он также добавил, что у Великого княжества Литовского была конституция на белорусском языке, а главенствующей верой считалось православие.
Ранее Лукашенко призвал протестующих в Казахстане начать переговоры с Токаевым.
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