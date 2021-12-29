Он считает, что власть может давать адекватную оценку определенным периодам истории.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.

По мнению главы государства, если Литва и Польша отрицают вклад белорусского народа в развитие некоторых исторических форм государственности на своей земле, то это не мешает власти давать адекватную оценку этим периодам.

Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он также добавил, что у Великого княжества Литовского была конституция на белорусском языке, а главенствующей верой считалось православие.

Ранее Лукашенко призвал протестующих в Казахстане начать переговоры с Токаевым.

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