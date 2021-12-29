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Лукашенко призвал протестующих в Казахстане начать переговоры с Токаевым

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Он также назвал происходящее в стране уроком для Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о протестах в Казахстане. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.

Лукашенко обратился к протестующих с предложением остановиться и начать договариваться, "пока далеко не зашли". Он также назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "умным и образованным человеком", с которым можно вести переговоры.

Для нас это урок. Еще один урок в том плане, что мы теперь поняли, что могло быть с нами. И дело даже не в том, что мы - мирные белорусы. Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко объяснил новую историческую политику Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, казахстан, митинг, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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