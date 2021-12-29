Лукашенко объяснил новую историческую политику Белоруссии

По его словам, впервые за годы своей независимости власти поставили рядом понятия "история" и "политика".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значимость 2022 года, который будет считаться годом исторической памяти. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.

По словам белорусского лидера, впервые за годы своей независимости власти поставили рядом понятия "история" и "политика". Он таже отметил, что до этого времени никто не собирался "политизировать историю".

Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений прежде всего с нашими соседями. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении

Видео: Telegram / Пул Первого