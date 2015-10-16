Лукашенко назвал цель разработки новой белорусской Конституции

Глава государства отметил, что это делается не в его личных интересах.

Новая Конституция Белоруссии разрабатывается в интересах будущего поколения. Об этом на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона страны сказал глава государства Александр Лукашенко.

Дело в тех, кто идет за вами и за нами, — та молодежь, которая пороха еще не нюхала. Они считают, что в интернете и картошка, и морковь, и бананы — все там

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии добавил, что Конституция обновляется не в его личных интересах. По его словам, все те, кто "думает, что он уцепился за кресло" — заблуждаются.

Ранее мы писали о том, что премьер Польши опасается, что в Белоруссию вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана.

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