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Лукашенко назвал цель разработки новой белорусской Конституции

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Глава государства отметил, что это делается не в его личных интересах.

Новая Конституция Белоруссии разрабатывается в интересах будущего поколения. Об этом на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона страны сказал глава государства Александр Лукашенко. 

Дело в тех, кто идет за вами и за нами, — та молодежь, которая пороха еще не нюхала. Они считают, что в интернете и картошка, и морковь, и бананы — все там
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии добавил, что Конституция обновляется не в его личных интересах. По его словам, все те, кто  "думает, что он уцепился за кресло" — заблуждаются. 

Ранее мы писали о том, что премьер Польши опасается, что в Белоруссию вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана

Видео: Telegram / Пул Первого

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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