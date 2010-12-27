Лучшие петербургские товары получили наклейки "100 лучших товаров России"

Этот знак будет украшать товары в течении двух лет.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что в Петербурге торжественно наградили предприятия, которые стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" 2019 года. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Мероприятие включено в государственную программу Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы". Его проводит Росстандарт. Победители конкурса получили наклейки "100 лучших товаров России". Этот знак будет украшать товары в течении двух лет.

Известно, что в текущем году дипломантами признаны 13 товаров из города на Неве.

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