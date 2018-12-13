Лучшие бизнесмены Ленобласти получили награды из рук губернатора Александра Дрозденко

Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником.

В преддверии Дня предпринимателя лучшие бизнесмены Ленинградской области получили награды из рук губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства ЛО.

Деловая программа "Бизнес Драйв" стала финальной в серии встреч, прошедших в рамках региональной Недели предпринимательства с 17 по 24 мая. Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником.

Мы с вами находимся на правильном пути. Об этом говорят цифры: сегодня у нас 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. При этом более 25% из них созданы за последние два года. Оборот малых предприятий по итогам прошлого года составил 630 млрд рублей. Эти цифры вызывают уважение. отметил Александр Дрозденко

Он также подчеркнул, что в регионе все больше предпринимателей работают с бюджетом. К примеру, уже 51% социальных услуг предоставляются малым и средним бизнесом, до 35% увеличена доля госзакупок у предпринимателей.

Неделя предпринимательства завершилась торжественным награждением победителей конкурса "Бизнес-признание" и вручением наград лучшим предпринимателям знаков "Почетный предприниматель Ленинградской области".

Источник: пресс-служба администрации губернатора и правительства ЛО