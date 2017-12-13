Российские лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов завоевали две бронзовые медали за 5 минут

Российские лыжники принесли в сборную России две бронзовых медали.

На Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане прошел финальный забег в лыжном спринте классическим стилем среди женщин и мужчин. Российские спортсмены - Юлия Белорукова и Александр Большунов завоевали бронзу за пять минут.

Лыжница Юлия Белорукова пришла на финишную третьей в спринте. Она уступила места лишь шведке Стине Нильссон и лыжнице из Норвегии Майке Касперсен Фалла. Отметим, что Белорукова принесла в российскую команду уже четвертую медаль в общий зачет и первую по лыжным гонкам.

Спустя пять минут российский лыжник Александр Большунов принес сборной пятую медаль - бронзу. Опередил его итальянец Федерико Пеллегрино на 0,02 секунды. Золотую медаль забрал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо.

Фото: Instagram - nasty_art, olesya_andrushkina, maximmir71, "ВК" - Типичный Брянск