В Красногвардейском и Московском районах Петербурга подготовили лыжные трассы

Любителям активного отдыха на юге города предлагается посетить парк Авиаторов, парк Городов-Героев, Московский парк Победы и стадион в Авиагородке.

В Петербурге подготовили лыжные маршруты для зимних занятий спортом в зонах отдыха Красногвардейского и Московского округов, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Евгения Разумишкина.

Любителям активного отдыха на юге города предлагается посетить парк Авиаторов, парк Городов-Героев, Московский парк Победы и стадион в Авиагородке.

Красногвардейский район приглашает горожан покататься на лыжах в Полюстровском парке, Ржевском лесопарке и парке Малиновка.

Ранее мы сообщили о том, что вход на каток на Елагином острове частично ограничат 10 января. Площадка будет занята оборудованием, которое необходимо для проведения ледового шоу, сообщила пресс-служба пространства. Завтра предпоследний вечерний сеанс стартует в 20:30 вместо привычных 20:00.

Фото: Telegram / Пиотровский Online