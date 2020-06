Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Uno и Go Bananas показались поклонникам похожи на композицию My Humps, а мотив I'm ОК напомнил им Scream & Shout.

Российскую рейв-группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", обвинили в плагиате. Об этом пишет Star Hit.

Пользователям интернета показалось, что некоторые из песен группы похожи на композиции The Black Eyed Peas. К слову, трек Uno, который был написан специально для "Евровидения", и Go Bananas сравнили с My Humps Black Eyed Peas. Мотив I"m ОК напомнил им Scream & Shout.

Мнения поклонников группы по этому поводу разделились. Были те, кто осудил музыкантов за плагиат, и те, кто вступился.

"Никого не смущает, что у нас всего семь нот? Избежать заимствований почти невозможно", — написал один из поклонников.

"Даже если они что-то где-то своровали, это не делает их музыку хуже", - отметил другой.

Российская группа Little Big находится сейчас на пике своей популярности. Клипы музыкантов набирают на YouTube миллионы просмотров, их танцы разучивают люди по всему миру. Самыми популярными стали движения из клипов Uno и Skibidi.

Напомним, в этом году "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса. На днях организаторы песенного конкурса назвали даты проведения мероприятия в следующем году. Состязание пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Фото: Instagram / littlebigband