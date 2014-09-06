В Петербурге объявили конкурс на липовый сад-трансформер на Синем мосту

Возле Исаакиевского собора появятся шесть мини-садов.

Центр комплексного благоустройства Петербурга объявил закупку на оформление временного сада у Исаакиевского собора за 36 млн рублей. Согласно документам, подрядчик должен создать шесть мини-садов с липами и декоративными растениями по образцу прошлогоднего проекта.

В перечне растений значатся: туи сортов "Чупа-чупс" и "Колонна", самшит "Грин Баллон", розы и гортензии сортов "Skyfall", "StrawberryBlossom", лаванда розовая и белая, вейгелла и летники.

Работы должны завершиться к 24 мая. Аналогичные сады-трансформеры появятся также на Московском проспекте, Университетской набережной и Якорной площади в Кронштадте.

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Фото: ВКонтакте / Дендрарий с питомником ВИР им. ак. Н.И. Вавилова