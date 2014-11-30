Липовые электрики украли у пенсионерки деньги и банковскую карту. Женщина лишилась 990 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о краже.

Вечером 5 февраля в полицию обратилась 85-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина лишилась всех своих денег после визита "электриков".

Со слов пенсионерки, еще 29 января в ее квартиру на проспекте Просвещения пришли трое неизвестных, представившись сотрудниками электросети. Доверчивая женщина впустила незнакомцев, пообещавших установить электросчетчик, однако после из ухода обнаружила пропажу 80 тысяч рублей и банковской карты, с которой впоследствии злоумышленники списали более 910 тысяч рублей.

С места преступления изъяли следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Петербурге задержали вора-альпиниста, обокравшего 15 квартир.

Фото: Piter.TV