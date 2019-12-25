На Лиговском проспекте образовался затор в день репетиции Дня ВМФ

При этом вблизи Московского вокзала не планировались ограничения движения.

В четверг, 28 июля, в Петербурге проходит генеральный прогон парада ко Дню ВМФ. В связи с этим в центре города образовался транспортный коллапс. Несмотря на то, что для репетиции были перекрыты в основном набережные и мосты Невы, неудобноство испытывают и водители, которые пытаются проехать по Лиговскому проспекту в сторону площади Восстания. Об этом сообщается в соцсетях.

О перекрытии улицы в сторону Московского вокзала заранее не сообщалось, однако это всё же произошло по неизвестной причине. На Суворовском проспекте в "очереди" стоят автобусы.

О перекрытии улиц можно судить по кадрам , сделанным очевидцами. На них видны специальные и машина ДПС.

Ранее мы сообщили о том, что индустриальный проспект уходит на ремонт впервые за 12 лет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Илья Ивченко)