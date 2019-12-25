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Лифт с людьми застрял между этажами на Дунайском проспекте
Сегодня, 13:00
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Arinablinova

Лифт с людьми застрял между этажами на Дунайском проспекте

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Предполагается, что устройство остановилось из-за перегруза. 

Субботиним утром, 8 февраля, жители дома 52-2 по Дунайскому проспекту хотели как обычно выбраться на улицу. Девять человек, в том силе три ребенка, зашли в грузовой лифт и начали спускаться  вниз. Однако между третьим и четвертым этажом устройство заклинило и перекосило. 

Через некоторое время спасатели вызволили застрявших людей наружу. Предполагается, что кабина остановилась из-за перегруза. 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали поджигателя колясок в парадной на Моховой.

Фото:pexels

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Категории: Лента новостей,

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