Лифт с людьми застрял между этажами на Дунайском проспекте

Предполагается, что устройство остановилось из-за перегруза.

Субботиним утром, 8 февраля, жители дома 52-2 по Дунайскому проспекту хотели как обычно выбраться на улицу. Девять человек, в том силе три ребенка, зашли в грузовой лифт и начали спускаться вниз. Однако между третьим и четвертым этажом устройство заклинило и перекосило.

Через некоторое время спасатели вызволили застрявших людей наружу. Предполагается, что кабина остановилась из-за перегруза.

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Фото:pexels