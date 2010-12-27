Самолету из Мурманска пришлось вечером менять курс из-за снегопада в "Пулково"

Борт не смог приземлиться в Петербурге из-за погодных условий.

Вечером 5 марта в петербургском аэропорту не смог приземлиться борт, следовавший из Мурманска. Об этом сообщили пассажиры самолета в социальных сетях. По данным портала FlightRadar24, некоторое время воздушное средство кружило над "Пулково", а затем отправилось в противоположном направлении.

Отметим, что в ночь на 6 марта ситуация с доступом к аэропорту нормализовалась. Сейчас рейсы вылетают и прилетают согласно штатному расписанию. Стоит добавить, что причиной временного коллапса стал снегопад, обрушившийся на город. Сразу несколько самолетов в течение дня не смогли вовремя осуществить запланированные рейсы. Многие из них улетели на запасные аэропорты.

Фото: Piter.tv