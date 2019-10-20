Появились подробности инцидента: серьезно повреждена взлетно-посадочная полоса, никто не погиб.

Летчики США разбомбили свою же авиабазу в Сирии. Об этом сообщают местные СМИ. ЧП произошло в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке САР. Бомбежка произошла после того, как американские военные покинули объект. В связи с этим никто из американцев и их союзников не пострадал: подрыв производился на опустевшей авиабазе.

Речь идет о базе Клейб: уничтожены взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов. При этом сирийские журналисты путаются в деталях случившегося. Часть из них пишет о воздушной бомбардировке, часть - о подрыве базы с земли.

Судя по всему, американские военные используют метод "выжженной земли". Они не хотят, чтобы военный объект с проработанной инфраструктурой достался людям Башара Асада или его союзникам. Сообщается, что американцы также готовятся оставить базу у дамбы Ас-Сабее, расположенную неподалеку. Не исключено, что ее может постигнуть та же участь.