Летчик из США едва избежал катастрофы, запустив двигатель в нескольких метрах от земли

Интернет облетело видео, снятое самим пилотом, который чуть не разбился из-за отказа двигателя.

26-летний пилот едва не разбился во время полета на легкомоторном самолете в небе над Флоридой США.

Молодой пилот Чад Барбер отрабатывал различные фигуры высшего пилотажа, как вдруг двигатель его биплана заглох. Самолет начал падать вниз носом. Пилот постарался выровнять самолет и стал планировать к реке, не прекращая попыток запустить мотор. Когда до земли оставалось всего несколько метров, двигатель наконец завелся. Пилот издал победный клич и продолжил полет.

Пользователи интернета называют Чада Барбера счастливчиком и везунчиком.

Видео: YouTube/Caters Clips