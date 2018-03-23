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Летчик из США едва избежал катастрофы, запустив двигатель в нескольких метрах от земли

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Интернет облетело видео, снятое самим пилотом, который чуть не разбился из-за отказа двигателя.

26-летний пилот едва не разбился во время полета на легкомоторном самолете в небе над Флоридой США.

Молодой пилот Чад Барбер отрабатывал различные фигуры высшего пилотажа, как вдруг двигатель его биплана заглох. Самолет начал падать вниз носом. Пилот постарался выровнять самолет и стал планировать к реке, не прекращая попыток запустить мотор. Когда до земли оставалось всего несколько метров, двигатель наконец завелся. Пилот издал победный клич и продолжил полет.

Пользователи интернета называют Чада Барбера счастливчиком и везунчиком.

Видео: YouTube/Caters Clips

Теги: авиакатастрофа , жесть , самолет разбился , сша , чудесное спасение
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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