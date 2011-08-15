Леноблибирком получит КОИБы на 8,8 миллионов рублей

Их поставка должна быть осуществлена не позднее 25 августа.

Для Избирательной комиссии Ленинградской области (Леноблизбиркома) планируется прибрести КОИБы-2017 (комплексы обработки избирательных бюллетеней) на 8,8 миллионов рублей. Как следует из документации к закупке, которую разместила комиссия, устройства должны быть поставлены заказчику не позднее 25 августа.

Эти сроки вполне естественны и ожидаемы: 13 сентября должны состояться выборы губернатора 47-го региона.

Всего в рамках закупки планируется приобрести 40 КОИБов. Куплены они будут из средств областного бюджета.

Ранее, в июне, состоялось подведение итогов другой закупки на их поставку. Тогда заказчиком выступил Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме России. Победителем в электронном аукционе стал концерн "Автоматика" (Москва), с которым соперничал МГТУ им. Баумана (тоже Москва). Концерн предложил более низкую цену контракта – 48,8 миллионов рублей.

Получателями КОИБов по итогам той закупки стали Федеральный центр информатизации, а также Избирательные комиссии Крыма и Ленинградской области. При этом 47-й регион получил устройства для обработки бюллетеней примерно на 7,7 миллионов рублей. А большая их часть досталась полуострову.

Концерн "Автоматика" входит в Госкорпорацию "Ростех".

Как сообщало ранее Piter.tv, на пост губернатора области выдвинулись семь кандидатов.

Фото: rostec.ru