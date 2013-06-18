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Ленобласть примет международные городки
Сегодня, 11:18
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Ленобласть примет международные городки

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Чемпионат состоится с 24 по 30 июля в Приозерске.

С 24 по 30 июля в Приозерске состоится чемпионат Европы по городошному спорту: участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из России, Белоруссии и Германии. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области. 

На чемпионат также приглашены команды из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Вьетнама, Нигерии, Танзании, Кубы и стран Латинской Америки. За звания сильнейших будут бороться не менее 40 спортсменов. 

Открытый чемпионат Европы 2023 года приурочен к столетию городошного спорта и будет включать несколько дисциплин: городки классические, городки европейские, городки финские – кюккя. Для зрителей вход на соревнования будет бесплатным.

Ранее в Ленобласти прошел Кубок Губернатора по конному спорту.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: городки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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