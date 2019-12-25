Ленобласть налаживает торговые отношения с Беларусью

Александр Дрозденко встретился с послом соседней страны Дмитрием Мезенцевым.

В среду, 16 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с ​послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым в преддверии визита делегации из региона в соседнее государство. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Участники встречи обсудили заключение соглашения о сотрудничестве в торговой, экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Кроме того, Ленинградская область и Беларусь налаживают экспорт и импорт товаров. Так, из 47-ого региона в республику будет поставляться оборудование водоочистки, образцы общественного транспорта и техника для дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной сфер.

Беларусь в свою очередь будет поставлять в регион племенной скот, фосфорные удобрения , а также товары машиностроения и деревопереработки.

Добавим, что Дмитрий Мезенцев рассказал об эффетивности сотрудничества с Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по тушению лесных пожаров в РФ.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области