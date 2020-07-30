Ленобласть займется ремонтом трассы между Стрельной и Гатчиной

На одной из главных региональных автомагистралей Стрельна – Гатчина через Кипень будет обновлено чуть более 13 км асфальта. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Обновление полотна затронет два участка : от границы с Санкт-Петербургом почти до Оликов через Новополье и Горбунки. А также – четырехкилометровый отрезок через Малые Горки, Большие Горки по направлению к Кипени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Компания "Ленавтодорг" планирует начать срезку изношенного асфальта в начале июля и призывает автомобилистов обращать внимание на временные знаки организации дорожного движения.

"Ремонт выполняется досрочно: государственным контрактом срок ремонта рассчитан на следующий год. По просьбам жителей была найдена возможность сделать его раньше, чтобы автомобилисты уже этим летом оценили обновленную трассу", — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Ленинградская область продолжает применять системный подход к развитию дорожной сети в Ломоносовском районе. В прошлом году в рамках национального проекта были отремонтированы Ропшинское шоссе, Гостилицкое шоссе и часть дороги от Гостилиц до Колокольной горы.

Ранее сообщалось, что водитель Chevrolet погиб после столкновения с деревом.

Фото: администрация Ленинградской области