Ленобласть займется ремонтом трассы между Стрельной и Гатчиной

Обновление полотна затронет два участка : от границы с Санкт-Петербургом почти до Оликов через Новополье и Горбунки. А также – четырехкилометровый отрезок через Малые Горки, Большие Горки по направлению к Кипени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.
Компания "Ленавтодорг" планирует начать срезку изношенного асфальта в начале июля и призывает автомобилистов обращать внимание на временные знаки организации дорожного движения.
"Ремонт выполняется досрочно: государственным контрактом срок ремонта рассчитан на следующий год. По просьбам жителей была найдена возможность сделать его раньше, чтобы автомобилисты уже этим летом оценили обновленную трассу", — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
Ленинградская область продолжает применять системный подход к развитию дорожной сети в Ломоносовском районе. В прошлом году в рамках национального проекта были отремонтированы Ропшинское шоссе, Гостилицкое шоссе и часть дороги от Гостилиц до Колокольной горы.
Ранее сообщалось, что водитель Chevrolet погиб после столкновения с деревом.
Фото: администрация Ленинградской области
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