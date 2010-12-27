Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что Петербург отремонтирует дороги к садоводствам. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Как оказалось, в ремонте дорог до садоводств городу поможет Ленобласть.
"Главное условие — чтобы дорога не была бесхозяйной, стояла на балансе региона, муниципалитета или садоводческого товарищества",
—отметил Дрозденко.
Известно, что этот проект включает ремонт 28 трасс. Отмечается, что к дорожным работам привлекут специально созданную рабочую группу с участием представителей дорожного комитета, а также Комитета по агропромышленному комплексу и Управления.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские таксисты вышли на митинг в парке "Екатерингофка".
Фото:pixabay
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