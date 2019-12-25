В Ленобласти стартовал ежегодный конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику

По итогам конкурса победители и лауреаты будут награждены дипломами и подарками.

В четверг, 9 декабря, Ленинградская область присоединилась к Международному дню борьбы с коррупцией и объявила старт конкурса видеороликов "Мы за честную Россию без коррупции".

Участникам предлагают снять видео на антикоррупционную тематику. В регионе конкурс проходит уже пятый год. В 2021-2022 учебном году конкурс будет проведен в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по итогам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы. В этот раз увеличили число номинаций по жанрам и тематическим направлениям, которые являются основой для сюжетной линии видеоролика. Начиная с жанра и заканчивая смысловой нагрузкой участники могут определить самостоятельно.

Победители получат дипломы и подарки.

Фото: Pixabay