Между поселком Щеглово и станцией метро "Ладожская" запустили маршрут №462Р

Также был скорректирован маршрут № 462 "Углово – станция метро "Ладожская".

Ленинградская область запустила беспересадочный автобусный маршрут №462Р между поселком Щеглово и станцией метро "Ладожская". Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

Трасса автобуса пройдет по Дороге жизни, далее по Рябовскому шоссе, улице Коммуны, проспекту Косыгина и выйдет на Заневский проспект рядом с "Ладожской". Конечной остановкой в Щеглово станет Магистральная улица.

Также был скорректирован маршрут № 462 "Углово – станция метро "Ладожская". Часть рейсов будет отправляться в Петербург из Рахьи.

Напомним, в мае был запущен новый маршрут 596Б от станции метро "Улица Дыбенко" до Кудрово.

Фото: Piter.TV