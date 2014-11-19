Ленинградская область получила сертификат СТИМУЛ за высокий уровень заботы о пациентах

Медицинские учреждения Ленобласти признаны пациентоориентированными.

Ленинградская область стала одним из первых регионов России, удостоенных сертификата СТИМУЛ, подтверждающего высокий уровень пациентоориентированности медицинских организаций. Сертификат был вручён главе Комитета по здравоохранению региона Александру Жаркову в рамках программы "Школа министра", прошедшей в Минздраве России. Информация появилась в официальном Telegram-канале Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Помимо Ленобласти, сертификаты получили представители Тамбовской и Нижегородской областей, а также Санкт-Петербурга. Всего на сегодняшний день сертификацию прошли медицинские организации 13 регионов страны.

Шестая "Школа министра" была посвящена вопросам управления ресурсами региональных систем здравоохранения. В мероприятии приняли участие представители 70 субъектов РФ. За два дня участники обсудили ключевые проблемы отрасли, обменялись опытом и повысили профессиональные компетенции.

Стандарт СТИМУЛ был разработан ЦНИИОИЗ в 2022 году и направлен на повышение удовлетворённости пациентов медицинской помощью. Сертификат действует три года, после чего требуется повторная сертификация для подтверждения соответствия.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленинградской области