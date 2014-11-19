Ленинградская область получила сертификат СТИМУЛ за высокий уровень заботы о пациентах

Ленинградская область стала одним из первых регионов России, удостоенных сертификата СТИМУЛ, подтверждающего высокий уровень пациентоориентированности медицинских организаций. Сертификат был вручён главе Комитета по здравоохранению региона Александру Жаркову в рамках программы "Школа министра", прошедшей в Минздраве России. Информация появилась в официальном Telegram-канале Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
Помимо Ленобласти, сертификаты получили представители Тамбовской и Нижегородской областей, а также Санкт-Петербурга. Всего на сегодняшний день сертификацию прошли медицинские организации 13 регионов страны.
Шестая "Школа министра" была посвящена вопросам управления ресурсами региональных систем здравоохранения. В мероприятии приняли участие представители 70 субъектов РФ. За два дня участники обсудили ключевые проблемы отрасли, обменялись опытом и повысили профессиональные компетенции.
Стандарт СТИМУЛ был разработан ЦНИИОИЗ в 2022 году и направлен на повышение удовлетворённости пациентов медицинской помощью. Сертификат действует три года, после чего требуется повторная сертификация для подтверждения соответствия.
Ранее сообщалось, что выставка о медицине в искусстве заработала в Русском музее.
Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все