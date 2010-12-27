Лекция-концерт "Почему лютня?"

На вопросы об инструменте можно ответить музыкой.

Лютня – не самый популярный струнный инструмент. Отсюда и такое большое количество вопросов и от детей, и от взрослых. Что это за инструмент, почему у него такая конструкция и внушительный вес, отчего она так необычно звучит?

На эти и многие другие вопросы сможет ответить Юрий Лиман. Ответить музыкой той самой лютни.

Нестандартная лекция-концерт для любого возраста.



Цена: 100 рублей (50 для льготников)

Адрес: Шереметевский дворец, наб. р. Фонтанки, 34

Фото: muzykimira53 / ВКонтакте