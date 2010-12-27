Лекция-концерт "Гитара. Маяк"

В гостях музыкант Александр Фельдман.

Библиотечный центр "Маяк" продолжает встречи в рамках проекта "Концертный холл: музыка среди книжных стеллажей". На этот раз в гости придет лауреат международных премий гитарист Александр Фельдман.

Музыкант с 14 лет ездит с концертами по стране и миру, умеет дружить с музыкой совершенно разных направлений, любит классику, танго, бразильскую и эстрадную музыку, учился у значимых уважаемых гитаристов.



На лекции Фельдман расскажет, как развивалось гитарное искусство и как появился этот благозвучный инструмент. Конечно, все рассказы будут сопровождаться практикой – игрой на инструменте.

Вход свободный, но нужна предварительная регистрация: https://vk.cc/9Ze3Kv

Адрес: Библиотечный центр "Маяк", Ленинский пр. 92/1

Фото: nbrod / ВКонтакте