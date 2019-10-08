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Вчера, 23:04
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Легковушка "помялась" после аварии под деревней Выра

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В ДТП никто не пострадал, сообщили очевидцы.

Вечером 8 октября на Киевском шоссе у деревни Выра Гатчинского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Очевидцы опубликовали кадры с места аварии в социальных сетях.

По словам свидетелей, водитель Ниссана хотел сделать разворот, но не убедился в маневре. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения боковой части и лобового стекла. Машину пришлось увозить на эвакуаторе. Обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две легковушки "потеряли" свой передний бампер после столкновения на севере Петербурга. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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