Легковушка "помялась" после аварии под деревней Выра

В ДТП никто не пострадал, сообщили очевидцы.

Вечером 8 октября на Киевском шоссе у деревни Выра Гатчинского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Очевидцы опубликовали кадры с места аварии в социальных сетях.

По словам свидетелей, водитель Ниссана хотел сделать разворот, но не убедился в маневре. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения боковой части и лобового стекла. Машину пришлось увозить на эвакуаторе. Обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две легковушки "потеряли" свой передний бампер после столкновения на севере Петербурга.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"