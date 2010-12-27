Две легковушки "потеряли" свой передний бампер после столкновения на севере Петербурга

По словам очевидца, один из водителей хотел проехать перекресток на желтый сигнал светофора.

Петербуржцы сообщили о том, что вечером 8 октября на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Гидротехников произошло ДТП. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается, автомобили получили серьезные повреждения. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетеля, на повороте с Гражданского проспекта на улицу Гидротехников горела "увеличенная фаза" разрешающего сигнала светофора. В это момент водитель Фольксвагена, которые ехал по встречной полосе, хотел проехать на "оранжевый" свет. Проскочить перекресток не удалось, и легковушки столкнулись.

На место прибыла карета "скорой помощи".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аварии на автодороге "Магистральная" есть пострадавшие.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"