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В связи с ДТП на автодороге "Магистральная" движение осуществляется в реверсивном режиме
Сегодня, 16:52
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nastya960

В связи с ДТП на автодороге "Магистральная" движение осуществляется в реверсивном режиме

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По неподтвержденным данным, в аварии погибли трое мужчин. 

Движение на 250-ом километре федеральной автомобильной дороги А-181 Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой осуществляется по одной полосе. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

По предварительной информации,  около 16:15 легковой автомобиль столкнулся с грузовым. В результате проезжая часть оказалась частично занята поврежденным грузовым автомобилем. По неподтвержденным данным, в аварии погибли трое мужчин. 

На месте работают представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, сотрудники скорой медицинской помощи, ГИБДД.

Ранее момент столкновения Hyundai Creta и Hyundai Solaris на пересечении Ушинского и Просвещения попал на видео.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: магистральная, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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