В связи с ДТП на автодороге "Магистральная" движение осуществляется в реверсивном режиме

По неподтвержденным данным, в аварии погибли трое мужчин.

Движение на 250-ом километре федеральной автомобильной дороги А-181 Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой осуществляется по одной полосе. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

По предварительной информации, около 16:15 легковой автомобиль столкнулся с грузовым. В результате проезжая часть оказалась частично занята поврежденным грузовым автомобилем. По неподтвержденным данным, в аварии погибли трое мужчин.

На месте работают представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, сотрудники скорой медицинской помощи, ГИБДД.

Ранее момент столкновения Hyundai Creta и Hyundai Solaris на пересечении Ушинского и Просвещения попал на видео.