Легкоатлеты из Петербурга вошли в число лучших на чемпионате России

Они привезли домой 20 медалей.

6 сентября в Сочи и Адлере завершился командный чемпионат России по легкой атлетике, сообщил Комитет по физической культуре и спорту. Петербуржцы достойно показали себя на соревнованиях: пять золотых результатов, девять серебряных и шесть бронзовых.

Первые места взяли семиборец Александра Бутвина, бегун двухсотметровки Андрей Кухаренко, бегунья дистанции пять километров Анастасия Калинина, прыгунья в длину Вероника Семашко и эстафетницы Елена Черняева, Анастасия Григорьева, Вера Алымова и Екатерина Блескина.

Серебро и бронзу наши земляки привезли с соревнований по эстафетам, бегу с барьерами, метанию копья и бегу на короткие дистанции.

По итогам соревнований петербургская спортивная сборная заняла второе место в общекомандном зачете с 451 очком.

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