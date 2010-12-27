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Легендарный композитор из США выступил в Петербурге
Сегодня, 18:08
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arteliseev

Легендарный композитор из США выступил в Петербурге

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На сцене "Лендок" в Петербурге выступил американский композитор Терри Райли, творчество которого относят к минимализму. На концерте 11 декабря он сыграл вместе со своим сыном Гьяном.

Выступление шло полтора часа. Отец играл на клавишных, а его сын - на гитаре. Между десятиминутными композициями музыканты выдерживали паузы для аплодисментов зрителей. 

По рассказам зрителей в соцсетях, в свои 84 года Райли-старший играл и академическую музыку на рояле, и электронную музыку на необычном синтезаторе, а джазовые композиции - на другом синтезаторе. Порой композитор совмещал игру на рояле и синтезаторе. А одно индийское произведение калифорниец даже спел. 

Ранее мы сообщили, что София Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России.

Фото: Алексей Бажин / VK

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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