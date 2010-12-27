Легендарный композитор из США выступил в Петербурге

На сцене "Лендок" в Петербурге выступил американский композитор Терри Райли, творчество которого относят к минимализму. На концерте 11 декабря он сыграл вместе со своим сыном Гьяном.

Выступление шло полтора часа. Отец играл на клавишных, а его сын - на гитаре. Между десятиминутными композициями музыканты выдерживали паузы для аплодисментов зрителей.

По рассказам зрителей в соцсетях, в свои 84 года Райли-старший играл и академическую музыку на рояле, и электронную музыку на необычном синтезаторе, а джазовые композиции - на другом синтезаторе. Порой композитор совмещал игру на рояле и синтезаторе. А одно индийское произведение калифорниец даже спел.

Ранее мы сообщили, что София Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России.

Фото: Алексей Бажин / VK