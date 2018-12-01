София Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Украинская певица подверглась серьезной критики. Она не выступал в России более года на фоне политического конфликта.

Украинская певица София Ротару положительно отозвалась о своем возвращении с концертами в Россию. Журналисты поймали артистку, когда та садилась в автомобиль после шоу "Легенды РЕТРО FM".

Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!

— передает слова Ротару "5 канал"

Ранее общественность раскритиковала Ротару за возвращение на российскую сцену в этом году. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у артистки есть серьезные покровители, которые дали ей возможность вернуться в РФ. Сенатор Валерий Рязанский отметил, что "лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале".

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty