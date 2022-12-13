Ледовую арену построят у телецентра на Чапыгина в Петербурге

Предполагается, что здание будет восьмиэтажным.

Стало известно, что Смольный согласовал архитектурный облик новой ледовой арены на улице Чапыгина. Высота здания превысит 25 метров. Об этом 10 марта рассказали в пресс-службе КГА.

Здание возведут у телецентра. Оно займет место корпусов 6Б и 6Д. Как писал dp.ru, в середине февраля комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников одобрил проект строительства. Предполагается, что здание будет восьмиэтажным.

Ранее до конца года на Шкиперском протоке построят 3 съезда ЗСД. Новая инфраструктура поможет в подключении намывных территорий Васильевского острова.

Фото: Piter.tv

