В Петербурге эвакуатор врезался в стоявший мусоровоз

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием эвакуатора и мусоровоза. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора.

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге эвакуатор столкнулся с мусоровозом, который находился на проезжей части. Видео аварии появилось в одном из городских Telegram-каналов.

Судя по опубликованным кадрам с видеорегистратора, мусоровоз стоял во втором ряду справа. Автомобиль с камерой двигался по соседней полосе, когда его справа на высокой скорости обогнал пустой эвакуатор.

Спустя несколько секунд эвакуатор врезался в заднюю часть мусоровоза. От сильного удара кабина спецтехники получила серьезные повреждения, а в сторону автомобиля с регистратором разлетелись осколки. В момент столкновения задняя ось мусоровоза поднялась вверх.

Информация о состоянии водителя эвакуатора не приводится.

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Видео: Telegram / "Мегаполис"