  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:38
53
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров ждет письменного ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

0 0

В случае, если предложения будут отвергнуты, то об этом будет доложено президенту.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ожидает письменного ответа от США и НАТО по поводу предложений России по гарантиям безопасности.

Дипломат подчеркнул, что партнеры Москвы уже поняли, что ответы необходимо дать быстро и на бумаге. Они поняли, как сказал Лавров, что бесконечно Россия ждать не будет.

 Если наши предложения будут отвергнуты, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту [России Владимиру Путину]. 

Сергей Лавров, глава МИД России 

При этом Лавров надеется, что стороны могут найти компромисс.

Ранее Лавров заявил Россия примет меры, если США проигнорируют идею о гарантиях безопасности. 

Видео: МИД России

Теги: гарантии безопасности, глава мид сергей лавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии