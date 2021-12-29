Лавров ждет письменного ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ожидает письменного ответа от США и НАТО по поводу предложений России по гарантиям безопасности.
Дипломат подчеркнул, что партнеры Москвы уже поняли, что ответы необходимо дать быстро и на бумаге. Они поняли, как сказал Лавров, что бесконечно Россия ждать не будет.
Если наши предложения будут отвергнуты, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту [России Владимиру Путину].
Сергей Лавров, глава МИД России
При этом Лавров надеется, что стороны могут найти компромисс.
Ранее Лавров заявил Россия примет меры, если США проигнорируют идею о гарантиях безопасности.
Видео: МИД России
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