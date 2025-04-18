Рубио: США не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Украины

В Госдепе полагают, что страны ЕС должны быть частью мирного соглашения, так как только они могут отменить свои санкции против Москвы.

В американском внешнеполитическом ведомстве пока что не готовы обсуждать на публике детали по гарантиям безопасности для киевского режима. Соответствующей информацией иностранный дипломат из Вашингтона поделился в рамках брифинга с местными СМИ, организованного на территории французского аэропорта Ле-Бурже. Государственный секретарь США указал, что участники недавних переговоров из Парижа вернутся в свои европейские столицы для обсуждения итогов с руководством и принятия решений на следующей неделе. Американец полагает, что представители Франции, Великобритании и Германии были очень конструктивны и полезны в процессе мирного урегулирования регионального кризиса на Украине.

Это уровень конкретики, который мы пока не готовы обсуждать публично. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что 17 апреля французский президент Эмманюэль Макрон провел встречу с Марко Рубио и специальным посланником президента-республканца Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. По информации от пресс-службы Елисейского дворца, "конструктивные переговоры" помогли Парижу и Вашингтону сблизить позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Очередная встреча представителей пяти стран коллективного Запада запланирована на следующую неделю в Лондоне.

Рубио оценил идеи Британии, Франции и Германии по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / ANI News