Рубио назвал условие отмены санкций ЕС против России

В Госдепе назвали переговоры в Париже конструктивными.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь подойти ближе к мирному урегулированию регионального кризиса по Украине. Соответствующей информацией иностранный дипломат из Вашингтона поделился в рамках брифинга с местными СМИ, организованного на территории парижского аэропорта Ле-Бурже. Руководитель внешнеполитического ведомства США назвал конструктивными идеи стран коллективного Запада. Белый дом находится в постоянном контакте с Лондоном и Парижем по решению проблемы.

Мы бы хотели, чтобы они остались вовлеченными... Я думаю, что Британия, Франция и Германия могут помочь нам. Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон провел в столице встречу с государственным секретарем Рубио и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. По информации Елисейского дворца, "конструктивные переговоры" помогли "сблизить позиции" по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Лавров провел телефонный разговор с Рубио.

Фото и видео: YouTube / ANI News