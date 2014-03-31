Лавров: здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову

Здоровые политические силы "постепенно поднимают голову" на территории европейского региона, несмотря на то, что их пытаются запретить местные элиты. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

И они через то, что европейцы называют демократическим процессом, должны все-таки возобладать. Хотя им мешают, как им мешали в Румынии, как им мешали во Франции, как сейчас в Германии пытаются оппозиционные партии запретить законодательно. Вот такие, значит, у них свободы.

Сергей Лавров, глава МИД РФ