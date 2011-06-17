Лавров заявил, что Запад практически "объявил войну" российским СМИ

Министр рассказал о мерах, которые предприняли в отношении отечественных средств массовой информации.

На Запад "объявили войну" российским средствам массовой информации. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

По словам министра, Facebook обязал российские СМИ маркировать свои продукты как продукты, сделанные по заказу государства. Под эти правила попали РИА Новости, ТАСС и ряд других средства массовой информации.

В ответ на данные действия со стороны Запада, а также не продление английской визы журналисту ТАСС, Москва отказалась продлевать визу сотруднице BBC Сары Рейнсфорд.

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